Bebeğiyle yürürken tırın altında kalmıştı; Görüntüler ortaya çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesinde 28 Eylül günü yaşanan olayda, Muzaffer U.'nun kullandığı tır, anayola çıktığı sırada bebeğiyle yürüyen Yıldız Polat'ı altına almıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alınmıştı.

Bursa'da TIR'ın genç kadını ezerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı!

KAZA ANI KAMERALARA YANSIMIŞ

Yaşanan feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan ana yola çıkmaya çalışan tırın, bebeği ile yürüyen Yıldız Polat'ı ezdiği anlar kayda geçti. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Muzaffer U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.