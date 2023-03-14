Bebek arabası çalan hırsız çift tutuklandı

Adana'da 23 yaşındaki Helin B., sevgilisi Şükrü K. ile birlikte keşif yaptıkları mahallede; kentte art arda yaşanan depremler nedeniyle apartman sakinlerinin boşalttığı bir binayı gözlerine kestirdi. İkili önce apartmana birlikte girip, daireleri tek tek kontrol etti; açık kapı ve çalacak bir şey bulamayınca da girişteki bebek arabasını gözlerine kestirdi. Genç adam gözcülük yaptı; sevgilisi de bebek arabasını kucaklayıp dışarı çıkarttı. O anlar, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Zanlılar kaçıp izlerini kaybettirirken, polis de söz konusu görüntülerden iz sürüp, genç çifti yakaladı. Çaldıkları bebek arabasını 30 liraya hurdacıya sattıkları tespit edilen sevgililer tutuklandı.
ÖNCE KEŞİF YAPTILAR
Olay, 15 Şubat'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Şükrü K. (22) ve sevgilisi Helin B. (23) önce mahallede keşif yaptı, sonra da kentte ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle apartman sakinlerinin boşalttığı binayı kendilerine hedef seçti. İkili içeriye girip, dairelerin kapılarını tek tek kontrol etti, ancak açık kapı ve çalacak bir şey bulamayınca; giriş kattaki bebek arabasını gözlerine kestirdi.
BEBEK ARABASINI ÇALDI
Şükrü K., binanın girişinde gözcülük yaparken, Helin B.'de bebek arabasını kucaklayıp dışarı çıkarttı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çift, olayın ardından çaldıkları bebek arabasıyla birlikte bölgeden ayrıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçti.
30 LİRAYA SATMIŞLAR
Apartmandaki güvenlik kameralarından yola çıkıp, önce zanlıların kimliklerini tespit eden polis, sonrasında onların kaçış güzergahındaki diğer kameraların kaydettiği görüntülerden iz sürerek, Şükrü K. ve sevgilisi Helin B.'yi saklandığı adresi tespit etti. Her iki zanlı da kıskıvrak yakalandı. Şükrü K., emniyetteki sorgusunda; "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için binaya girdim" derken, genç kadında suçunu itiraf etti. Çiftin, bebek arabasını bir hurdacıya 30 lira karşılığında sattıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen sevgililer tutuklandı.