Bebek arabası çalan hırsız çift tutuklandı

Adana'da 23 yaşındaki Helin B., sevgilisi Şükrü K. ile birlikte keşif yaptıkları mahallede; kentte art arda yaşanan depremler nedeniyle apartman sakinlerinin boşalttığı bir binayı gözlerine kestirdi. İkili önce apartmana birlikte girip, daireleri tek tek kontrol etti; açık kapı ve çalacak bir şey bulamayınca da girişteki bebek arabasını gözlerine kestirdi. Genç adam gözcülük yaptı; sevgilisi de bebek arabasını kucaklayıp dışarı çıkarttı. O anlar, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Zanlılar kaçıp izlerini kaybettirirken, polis de söz konusu görüntülerden iz sürüp, genç çifti yakaladı. Çaldıkları bebek arabasını 30 liraya hurdacıya sattıkları tespit edilen sevgililer tutuklandı.