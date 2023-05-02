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Giriş Tarihi: 2.5.2023 11:48 Son Güncelleme: 2.5.2023 11:57

Bebek arabasındaki çocuk öldü, annesi yaralandı

İzmir’de yolun karşısına geçmeye çalışan anne İman Muhaybid (36) ile bebek arabasında bulunan oğlu 2 yaşındaki Cud Massini'ye otomobil çarptı. Küçük çocuk yaşamını yitirirken, yaralanan annesinin tedavisi ise sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bebek arabasındaki çocuk öldü, annesi yaralandı

İzmir'in Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi önünde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada N.E. yönetimindeki otomobil, bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Muhaybid'e çarptı. Kazada anne ile bebek arabasındaki oğlu Cud Massini metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen anne ile oğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cud Massini, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne İman Muhaybid'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cud Massini'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü N.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Bebek arabasındaki çocuk öldü, annesi yaralandı
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