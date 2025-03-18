Bebek aslan güvenli ellerde

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir çiftliğe yapılan baskında yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek aslan ele geçirildi. Yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği belirlenen erkek yavru aslan, 1 ay boyunca karantinada tutuldu. 62 kilogram ağırlığındaki aslan, uygun beslenme ve tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Aslanın isminin, anketle belirlenmesi planlanıyor.