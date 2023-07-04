Bebek bezi fabrikasında yangın... 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hijyen ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına müdahale etti.