Bebek bezi fabrikasında yangın... 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hijyen ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına müdahale etti.
Yaklaşık 4 saattir devam eden ve yer yer küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrika yangınına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi itfaiyeleri ile ilçe ekipleri müdahale etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Demir, 4 saat devam eden müdahale ile yangının, fabrikanın üretim bölümü ile idari kısma sıçramasını engellediklerini söyledi.
Demir, "5. OSB'de faaliyet gösteren bebek bezi ve hijyen ürünleri imalatı yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangında korkulacak bir durum kalmadı. Kısa süre içinde tamamen söndürmüş olacağız." dedi.