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Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:47

Bebek cesedi Adli Tıp Kurumu'nda!

İHA
Bebek cesedi Adli Tıp Kurumu’nda!

Eskişehir’de önceki gün geri dönüşüm tesisinde bulunan bebek cesediyle ilgili güvenlik birimlerinin çalışmaları sürürken, DNA'sının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin çalışanları, 13 Kasım günü gece mesaisi esnasında bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken bir bebek cesediyle karşılaştı. Tesis çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan ilk incelemelerde kız bebeğin yeni doğmuş olduğu ve üzeri beyaz örtüyle kapatılmış şekilde sırt üstü yatar vaziyette durduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda 13 Kasım akşamı saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöp ve atıkların getirilerek ayrıştırma bandına alındığını belirledi.
Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ceset üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bebeğin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi. Burada ilk incelemelerin ardından bebeğin cesedi DNA'sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DNA BELİRLENMESİ ÇEMBERİ DARALTACAK

Bebeğin Adli Tıp Kurumu'nda DNA'sının belirlenmesinin ardından jandarma ve polis ekipleri anne ve babanın bulunması için çalışmalarını derinleştirecek. Bebeğin geldiği çöp kamyonunun plakasının tespit edilmesinin ardından ilk önce alındığı bölge belirlenecek. Bu bölgede bulunan kameralar incelemeye alınacak, çevrede detaylı çalışma yapılacak. Bu arada güvenlik ekiplerinin doğumun gerçekleşmiş olabileceği hastanelerde de araştırmalar yaptığı, kayıtların tek tek incelendiği öğrenildi.

GÖBEK BAĞI KESİLMİŞ

Doğumun hangi koşullarda yapıldığı bilinmeyen bebeğin göbek bağının kesildiği ve bu şekilde çöpe atıldığı öğrenildi. Cesedin esmer bir bebeğe ait olduğu belirlenirken, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Asayiş Timlerinin çalışmaları sürüyor.

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Bebek cesedi Adli Tıp Kurumu'nda!
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