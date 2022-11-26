Haberler Yaşam Haberleri Bebek cinayetine 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 26.11.2022

Bebek cinayetine 6 tutuklama

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bebek cinayetine 6 tutuklama
Adıyaman'da yaşayan ve o tarihte 18 yaşından küçük olan Z.Ö., 19 yıl önce A.Ö.'den evlilik dışı hamile kaldı. Ancak iki tarafın da ailesi çocuğu kabul etmedi. Z.Ö.'nün 7 aylık iken özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız çocuğu, o günden sonra ne görüldü ne de resmi herhangi bir kayda girdi. İddiaya göre bebek, anne ve babası tarafından öldürülüp gömüldü. Daha sonra evlenen Z.Ö. ve A.Ö.'nün 3 çocukları daha oldu. Üç ay önce, bebeğin doğduktan sonra aile baskısı ile öldürüldüğü ve gömüldüğü ihbarını alan Adıyaman Cinayet Büro ekipleri, aile üyelerini takibe aldı. Ardından, anne Z.Ö. ve baba A.Ö. ile birlikte A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö., Y.Ö. gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılardan A.Ö., Z.Ö., H.Ö., A.Ö., H.Ö. ve A.Ö. tutuklandı. F.Ö. ile Y.Ö. ise adli kontral şartıyla serbest bırakıldı. Polis, gömülen bebeğin cesedini arıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şişli Kuştepe'de korkunç olay! Gecekonduda 2'si kadın 3 ceset
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'ten flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
SON DAKİKA | İstiklal bombacısı teröristin kardeşi ile ilgili flaş detay: PKK'nın hain planı deşifre oldu
Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
CHP'li Engin Altay'dan Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
Güzel Günler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek cinayetine 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA