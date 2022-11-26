Bebek cinayetine 6 tutuklama

Adıyaman'da yaşayan ve o tarihte 18 yaşından küçük olan Z.Ö., 19 yıl önce A.Ö.'den evlilik dışı hamile kaldı. Ancak iki tarafın da ailesi çocuğu kabul etmedi. Z.Ö.'nün 7 aylık iken özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız çocuğu, o günden sonra ne görüldü ne de resmi herhangi bir kayda girdi. İddiaya göre bebek, anne ve babası tarafından öldürülüp gömüldü. Daha sonra evlenen Z.Ö. ve A.Ö.'nün 3 çocukları daha oldu. Üç ay önce, bebeğin doğduktan sonra aile baskısı ile öldürüldüğü ve gömüldüğü ihbarını alan Adıyaman Cinayet Büro ekipleri, aile üyelerini takibe aldı. Ardından, anne Z.Ö. ve baba A.Ö. ile birlikte A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö., Y.Ö. gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılardan A.Ö., Z.Ö., H.Ö., A.Ö., H.Ö. ve A.Ö. tutuklandı. F.Ö. ile Y.Ö. ise adli kontral şartıyla serbest bırakıldı. Polis, gömülen bebeğin cesedini arıyor.