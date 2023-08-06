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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Bebek isimlerinde Alparslan ve Zeynep favori

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bebek isimlerinde Alparslan ve Zeynep favori
Anne-babaların geçen yıl doğan erkek ve kız bebeklerine en çok tercih ettikleri isimler arasında erkeklerde Alparslan birinci sırada yer alırken, kızlarda ise birinci sırada Zeynep ismi yer aldı. Erkeklerde sırasıyla Yusuf, Miraç, Göktuğ isimleri, kızlarda Asel, Defne, Zümra isimleri en çok verilen isimler arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçen yıl toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. Erkek bebeklere ilk sırada Alparslan adı yer aldı. 8 bin 366 bebeğe Alparslan ismi verildi. İkinci sırada Yusuf, üçüncü sırada Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa, Ali Asaf isimleri takip etti. Kız bebeklerde ilk sırada Zeynep adı yer aldı. Toplam 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, ikinci sırada Asel, üçüncü sırada Defne ismi konuldu. Bunları Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül, Ecrin isimleri takip etti.

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Bebek isimlerinde Alparslan ve Zeynep favori
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