Bebek kıyafetlerinden 14 kilo 900 gram uyuşturucu çıktı

Yurtdışına gidecek bir kargoyu riskli olarak değerlendiren İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri, şüpheli gönderi x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi.
Köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine, kargodaki bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı.
Yapılan test sonucu eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin muhtelif eşyalara emdirilmek suretiyle gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video