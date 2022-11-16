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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:05 Son Güncelleme: 16.11.2022 10:28

Bebek kıyafetlerinden 14 kilo 900 gram uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş şekilde 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin eşyalara emdirilerek, gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Bebek kıyafetlerinden 14 kilo 900 gram uyuşturucu çıktı

Yurtdışına gidecek bir kargoyu riskli olarak değerlendiren İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri, şüpheli gönderi x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi.

Köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine, kargodaki bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı.


Yapılan test sonucu eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin muhtelif eşyalara emdirilmek suretiyle gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

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Bebek kıyafetlerinden 14 kilo 900 gram uyuşturucu çıktı
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