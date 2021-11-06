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Giriş Tarihi: 6.11.2021

‘Bebek neşeli olsun’ davulu

AA
‘Bebek neşeli olsun’ davulu
Tekirdağ'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çiftinin "Neşeli bir hayatı olsun." temennisiyle yeni doğan bebeklerinin başında bir davulcuya Trakya havalarını çaldırdıkları video sosyal medyada ilgi gördü. Vartemel çifti özel bir hastane dünyaya gelen bebeklerini doğumdan 3 saat sonra Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Bu sırada çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı. Yaşanan bu anın videosu, sosyal medya hesaplarında paylaşılması sonrası oldukça ilgi çekti.
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‘Bebek neşeli olsun’ davulu
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