‘Bebek neşeli olsun’ davulu

Tekirdağ
'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çiftinin "Neşeli bir hayatı olsun." temennisiyle yeni doğan bebeklerinin başında bir davulcuya Trakya
havalarını çaldırdıkları video sosyal medyada ilgi gördü. Vartemel çifti özel bir hastane dünyaya gelen bebeklerini doğumdan 3 saat sonra Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Bu sırada çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı. Yaşanan bu anın videosu, sosyal medya hesaplarında paylaşılması sonrası oldukça ilgi çekti.