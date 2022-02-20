Bebek Sahili’nden leğen de çıktı şampuan da!

Geri Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği (GEKADER) üyeleri ile Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri Türkiye'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı ile birlikte çevre kirliliğinde geri dönüşümün önemine dikkat çekecek renkli bir etkinlik için Bebek Sahili'nde bir araya geldi.

BOĞAZ'A AÇILDILAR

Sabah saatlerinde tekneleriyle denize açılan gönüllüler, Bebek Sahili'nde kıyı şeridinde çöp avına çıktı. Denizin altındaki çirkinliğin resmi, toplanan çöplerin sahilde sergilenmesiyle gün yüzüne çıktı. Toplanan çöpler arasından leğen de çıktı, şampuan da, ağ da çıktı pet şişe de...

GÖMLEK DE OLUYOR EGZOZ DA

Toplanan atıklar, tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Atıkların sergilenmesinin ardından konuşan Fatih Eren, "Aslında atıkların hepsi çöp değil, geri dönüştürülebilir ürünler. Sadece toplum bilincinin arttırmak için yaptık organizasyonu. Ayrıştırıldığı zaman her biri geri dönüştürülebilir ürünler. İşte görmüş olduğunuz şu pet şişelerden 25'i bir gömlek oluyor. Çuvallar günlük hayatımızda kullandığımız arabamızın tamponu oluyor mesela. Dolayısıyla bunların ayrı ayrı ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

650 TON PLASTİK TOPLANDI

Toplanan plastikler bir dizi işlemlere tabii tutularak gündelik yaşamda kullanılan, ceket, oturma takımı, gömlek, ayakkabı tabanı gibi eşyalara dönüştürelerek hem ekonomiye kazandırılıyor, hem de doğanın sırtınaki çöp yükünü azaltıyor. Geçtiğimiz yıl müsilaj belasına karşı yaşam savaşı veren Marmara Denizi'nde 610 tona yakın plastik toplandı.