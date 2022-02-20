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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Bebek sahilinden leğen de çıktı şampuan da

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bebek sahilinden leğen de çıktı şampuan da
GERİ Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği (GEKADER) üyeleri ile Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri çevre kirliliğinde geri dönüşümün önemine dikkat çekecek bir etkinlik için Bebek Sahili'nde bir araya geldi. Sabah saatlerinde denize açılan gönüllüler, Bebek Sahili'nde çöp avına çıktı. Denizin altındaki çirkinliğin resmi, toplanan çöplerin sahilde sergilenmesiyle gün yüzüne çıktı. Toplanan çöpler arasından leğen, şampuan, ağ ve pet şişe çıktı. Toplanan plastikler bir dizi işlem sonrası gündelik yaşamda kullanılan eşyalara dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Geçen yıl müsilaja karşı yaşam savaşı veren Marmara Denizi'nde 610 tona yakın plastik toplanmıştı.

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Bebek sahilinden leğen de çıktı şampuan da
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