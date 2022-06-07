Haberler Yaşam Haberleri Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenmişti
Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:25 Son Güncelleme: 7.6.2022 11:25

Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenmişti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenmişti

İstanbul Bebek’ta çırılçıplak bankta güneşlenen şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesine SABAH ulaştı. Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle gözlem altına alınan Mahmut Ç., ifadesinde savcıya ‘Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım, sizin en büyüğünüz kim ise ben ona ifade vereceğim’ diye konuştu.

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Skandal görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Ç.'nin sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

6 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılan Mahmut Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözlem altına alındı.

'NEDEN ÇIPLAK GEZDİĞİMİ SANA MI SORACAĞIM'

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin vermiş olduğu ifadeye SABAH ulaştı, Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Sahilde çıplak dolaştığım doğrudur. Sizin en büyüğünüz kim ise ona ifade vereceğim. Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?' şeklinde konuştu. Savcılıkta verdiği ifadeye imza atmadığı öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenmişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA