Bebek sapığının ifadesi ortaya çıktı: Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenmişti

'NEDEN ÇIPLAK GEZDİĞİMİ SANA MI SORACAĞIM'



Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin vermiş olduğu ifadeye SABAH ulaştı, Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Sahilde çıplak dolaştığım doğrudur. Sizin en büyüğünüz kim ise ona ifade vereceğim. Neden çıplak gezdiğimi sana mı soracağım?' şeklinde konuştu. Savcılıkta verdiği ifadeye imza atmadığı öğrenilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.