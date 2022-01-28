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Giriş Tarihi: 28.1.2022 12:08 Son Güncelleme: 28.1.2022 12:14

Bebek yatağında eroin bulundu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bebek yatağında eroin bulundu

Gaziantep’ten yurt dışına gönderilmek üzere kargo firmasına verilen bir paketteki bebek yatağının içinde 2 kilo 400 gram eroin bulundu.

Gaziantep'ten yurt dışına gönderilmek üzere kargoya verilen paketteki bebek yatağının içinde 2,4 kil gram eroin ele getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo firmasında yapılan kontrol sırasında narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki vermesi üzerine yurtdışına gönderilmek üzere hazırlandığı anlaşılan bir pakette arama yapıldı. Açılan paketin içindeki bebek yatağı ve yorgan kılıfı içerisinde süngerlere emdirilmiş vaziyette 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kargoyu gönderen şahıs gözaltın alındı.

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Bebek yatağında eroin bulundu
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