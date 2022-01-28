Bebek yatağında eroin bulundu

Gaziantep'ten yurt dışına gönderilmek üzere kargoya verilen paketteki bebek yatağının içinde 2,4 kil gram eroin ele getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo firmasında yapılan kontrol sırasında narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki vermesi üzerine yurtdışına gönderilmek üzere hazırlandığı anlaşılan bir pakette arama yapıldı. Açılan paketin içindeki bebek yatağı ve yorgan kılıfı içerisinde süngerlere emdirilmiş vaziyette 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kargoyu gönderen şahıs gözaltın alındı.