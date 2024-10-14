Bebekler ‘pasif ötenazi’ ile hayattan koparılmış

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan 2'si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı 'Yenidoğan bebek çetesi' hakkında soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Y.E'nin, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürütülerek tamamlanan soruşturmanın fezlekesine SABAH ulaştı.Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi. Örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheliler arasında geçen konuşmalar da fezlekede yer aldı. Örgüt yöneticisi F.S. ile örgüt üyesi H.D.T. arasında geçen denetimle ilgili görüşme dikkat çekti.Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullanmadıkları bir sürü ilacı da kullanılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği de vurgulandı. Örgüt üyelerinin birbiri arasında çok sayıda EFT hareketinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.Fezlekede, bebeklere yapılması gereken ancak yapılmayan tedavi ve bakım yöntemlerine yer verilerek, hastaya pasif ötenazi uygulandığı ve yüzde 90, yenidoğan bebeğin hayat haklarının ellerinden alındığı vurgulandı.