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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Bebeklerine siper oldular

Depremde hamile ve bebekli anneler, yavrularına siper oldu. Kimi karınlarına dokunup ninni söyledi, kimi bebeklerine sarılıp kendisini feda etti. Binlerce binayı yıkan deprem ana yüreğini yıkamadı

Bebeklerine siper oldular
Birçok hamile kadın enkazdan çıkarılarak adeta ikinci mucizenin kahramanları oldu. Depremin ardından doğum yapan anneler, o an tek düşündüklerinin bebekleri olduğunu, korkmasın diye karınlarına dokunup ninni söylediklerini dile getirdiler. Doğmamış yavrularına siper olan anneler yaşadıklarını şöyle anlattı:



LÜTFIYE KUŞAT: 9 Şubat'a doğum için gün almıştık. Gece depreme uyandık. O kadar büyük bir şiddetle yere düştüm ki, o an sadece bebeğim aklıma geldi. Karnımı tuttum. 93 saniyede ömrümden ömür gitmiş olabilir. Mucize eseri aşağı indik. Rabbim doğmamış bebeğimin yüzüne baktı ve biz çok şükür sağ salim kurtulduk. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldik. Metehan'ımı kucağıma aldım.



ERKEN DOĞUM YAPTIM SEMRA TOPTAŞ: Deprem anı çok ürkütücüydü. Adıyaman'dan Muş'a geldik. Depremden beş gün sonra sancılarım başladı. Doğum 3 hafta erkene alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Şu anda çok şükür bebeğim sağlıklı.

DEVLETİMİZ VAR OLSUN ESRA TAŞDEMIR: Depremlerde Osmaniye'de bulunan evimiz hasar gördü. Ankara'ya döner dönmez ikiz çocuklarım Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğum hazırlığı yapmıştım ama hiçbir şey alamadım. Şu an durumları çok iyi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.

HATICE CELAYIR: Kahramanmaraş Onikişubat'taki evimiz hasar gördü. Bebeğimi kucağıma almama saatler kala depreme yakalandık. Aydın'da bir erkek çocuğu dünyaya getirdim. Bebeğime "Umut" adını koydum deprem sonrası umutları yeşertmesi için. ANKARA

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