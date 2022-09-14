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Giriş Tarihi: 14.9.2022 23:29

Bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı

Gaziantep'te çöpte ölü bulanan bebek olayının 3 zanlısı 800 saatlik kamera incelemesi sonrasında teknik takiple kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılardan bebeğini çöpe bıraktığı tespit edilen anne ve baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

İHA
Bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı

Olay, 12 Eylül 2022'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Kale Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, çöp atmak isteyen vatandaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirlemişti.

ÖZEL EKİP KURULDU, 800 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI

Yaşanan olay sonrası Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bebeği çöpe bırakan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Adli makamların koordinesinde olayı aydınlatmak için özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekibin yaptığı 800 saatlik kamera incelemesi ve Kale Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi.

BEBEĞİ ÇÖPE BIRAKANLAR TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Şüpheliler, 14.09.2022 günü yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan ikisinin bebeğin anne-babası olduğu ve çöpe bebeği onların bıraktığı belirlendi. Bebeğini çöpe bırakan anne ve baba, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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Bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
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