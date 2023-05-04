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Giriş Tarihi: 4.5.2023 12:31

Bebekli kadına böyle yaklaştı: Çalıp kaçtı!

Gaziantep'te inanılmaz bir olay yaşandı. Bebek arabası ile otobüse binmek isteyen kadına yardım ettikten sonra cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli M.Y. yakalandı.

DHA
Bebekli kadına böyle yaklaştı: Çalıp kaçtı!

Alaybey Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, bir kadın kucağına aldığı bebeğinin arabası ile otobüse binmek istedi. Bu sırada bir kişi, araca binmekte zorlanan kadına yardımcı oldu. Otobüse binen kadın, bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi. Polis, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, kadına yardım eden kişinin telefonu çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen M.Y., polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

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Bebekli kadına böyle yaklaştı: Çalıp kaçtı!
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