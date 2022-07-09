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Giriş Tarihi: 9.7.2022 14:21 Son Güncelleme: 9.7.2022 14:33

Bebek’teki çıplak güneşlenene dava

Bebek sahilinde uzandığı bankta çıplak güneşlenen 37 yaşındaki şizofren Mahmut Ç. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması amacıyla iddianame düzenlenen genç adamın, ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan yargılanmasını fakat ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bebek’teki çıplak güneşlenene dava

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç., görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Mahmut Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenmişti. Şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edilmişti.

ŞİZOFREN ÇIKTI, TEDAVİ EDİLECEK
İfadesi alınan Mahmut Ç. adlı şüphelinin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında hayasızca hareketlerde bulunma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında CMK'nın 74. maddesi uyarınca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunuldu.

DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça Mahmut Ç. düzenlendi. İddianamede, genç adamın, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçunu işlediğini fakat cezai sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, yargılamasının yapılarak ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederek, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerektiği kaydedildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Bebek’teki çıplak güneşlenene dava
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