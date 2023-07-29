Beceriksizliğin sıkıntısını İstanbullu çekiyor

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen ve yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'da ulaşım adeta çileye dönüştü. Göreve gelmeden önce ulaşımı kolaylaştırıp ucuzlatma sözü veren İmamoğlu'nun bu vaadini yerine getirmediği gibi İstanbulluları arızalanan otobüsleri itmeye mecbur bıraktı.İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB Başkanı İmamoğlu'nun beceriksizliğinin sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyledi. İETT ve metro ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Özdemir, "Sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimalar yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdi" dedi.İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılmasıdır. Otobüslerin bakım ve onarımları CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. İETT filosu gerektiği gibi yenilenemedi. İlerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşabiliriz."