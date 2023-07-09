Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, vatandaşların sanal ortamda güvenli alışveriş yapmaları noktasında dikkat etmesi gereken konuları SABAH'a anlattı.Dolandırıcılar son günlerde düşük yatırımlarla yüksek kazanç elde edileceği yönde iddialarda bulunuyor. Bahis sitelerinde garanti kupon iddiasıyla kupon satışı yapılıyor. Buna benzer birçok olay karşımıza çıkabiliyor. Vatandaşlarımız 2 kez düşünmeli. 1 verip 10 alma durumu söz konusu değil. "Bedava peynir fare kapanında olur" derler. Kimse kimseye bedava hizmet veya mal sunmaz. Bedava olan her şeye her zaman dikkat etmek gerekiyor.Alışveriş yapılacak sitenin adres satırında "HTTPS" yazıp yazmadığı kontrol edilmeli.Ticaret Bakanlığı sitesine girerek alışveriş yapılacak internet sitesinin güven damgası olup olmadığına ve e-ticaret kaydına bakılmalı.Alışveriş yapılacak sitelerde yorum bölümü açık mı kontrol edilmeli.Güvenlik için sanal kartla alışveriş yapılmalı. Sanal karta alınacak ürünün fiyatı kadar para aktarılmalı.