‘Bedava tatil’ vaadiyle fuhuş tuzağına düşürdüler

BURSA merkezli fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı. Fuhuş çetesinin daha önce Türkiye'ye gelmiş Rus turistleri "Bedava tatil" vaadiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırdıkları 13 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı. Kadınları çeşitli yöntemlerde tuzağa düşüren çetenin, daha önce Türkiye'ye tatil için gelen Rus Jinekolog Oksana A. (37) ile tanışıp arkadaş oldukları, Rusya'ya dönen kadını 2.5 ay önce arayıp bedava tatil vaadiyle davet ettikleri, Türkiye'ye geldiğinde ise pasaportuna el konulup tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Tüm üyeleri tutuklanan çetenin telefonda "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştukları ve zorla fuhuş yaptırdıkları kadınlardan aldıkları paraların da çetelesini tuttuklarını tespit edildi.