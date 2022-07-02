SON DAKİKA

Bedelli affı Meclis'ten geçti. 550 bin vatandaşı ilgilendiren yasa teklifiyle beraber yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişilere bedelli yolu görüldü. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için teklif yasalaştı. Konuya dair; özel şartlar ve bedelli affı ücreti 2022 Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, Bedelli affı nedir, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelliye gidebilir mi? İşte detaylar...