SON DAKİKA

Bedelli affı Meclis'ten geçti. 550 bin vatandaşı ilgilendiren yasa teklifiyle beraber yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişilere bedelli yolu görüldü. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için teklif yasalaştı. Konuya dair; özel şartlar ve bedelli affı ücreti 2022 Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, Bedelli affı nedir, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelliye gidebilir mi? İşte detaylar...
Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.
Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye yükseltildi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek.
Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.
Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.