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Giriş Tarihi: 30.6.2022 23:58

Bedelli askerlik affı nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?

Bedelli askerlik affı nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?

Meclisten gelen yasa teklifi sonrası Bedelli askerlik affı detayları merak konusu haline geldi. Buna göre yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişinin bedelliden faydalanabilecek. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise “Bedelli askerlik affı nedir, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelliye gidebilir mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Meclis Genel Kurulu'ndan çıkan affın detayları 550 binden fazla vatandaşın gündemine geliyor. Peki, Bedelli askerlik affı nedir, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelliye gidebilir mi? İşte tüm detaylar...

Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti. 550 bin vatandaşı ilgilendiren yasa teklifiyle beraber yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişilere bedelli yolu görüldü. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için teklif yasalaştı. Konuya dair; özel şartlar ve bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, Bedelli askerlik affı nedir, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelliye gidebilir mi? İşte detaylar...

Son dakika: Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi, Meclis’ten geçti: 550 bin kişi yaralanabilecek

Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Son dakika: Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi, Meclis’ten geçti: 550 bin kişi yaralanabilecek

Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak.

Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye yükseltildi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek.

Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.

Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.

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Bedelli askerlik affı nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?
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