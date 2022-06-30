Bedelli askerlik affı nedir? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?

Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti. 550 bin vatandaşı ilgilendiren yasa teklifiyle beraber yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişilere bedelli yolu görüldü. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için teklif yasalaştı. Konuya dair; özel şartlar ve bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, Bedelli askerlik affı nedir, yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelliye gidebilir mi? İşte detaylar...