BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak zammı ile birlikte bedelli askerlik ücreti 2023 tutarı araştırma konusu oluyor. Bu kapsamda "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Memurlara uygulanacak zam oranı Ocak ayında, yılın son enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirlenecek ki böylece tüm detaylar belli olacak. Peki; Ocak zammı ile bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar kaç TL oldu? İşte bilgiler…
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?
Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2022
Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?
Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.