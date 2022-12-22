BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak zammı ile birlikte bedelli askerlik ücreti 2023 tutarı araştırma konusu oluyor. Bu kapsamda "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Memurlara uygulanacak zam oranı Ocak ayında, yılın son enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirlenecek ki böylece tüm detaylar belli olacak. Peki; Ocak zammı ile bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar kaç TL oldu? İşte bilgiler…