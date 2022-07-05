BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2022 ilk altı ayı için 65 bin 500 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 2022 hesaplandı. Böylece ikinci altı aylık dönem için yeni fiyat belirlendi. Her altı ayda enflasyon rakamlarının oranlamasıyla belirlenen ücretler, haziran enflasyon oranının TÜİK tarafından paylaşılmasıyla belli oldu. Vatandaşlar da bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2022 sorusunu yöneltiyor. Memur katsayısındaki artışın belirlenmesiyle birlikte ücretler yeniden hesaplandı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar!