BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2022 ilk altı ayı için 65 bin 500 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 2022 hesaplandı. Böylece ikinci altı aylık dönem için yeni fiyat belirlendi. Her altı ayda enflasyon rakamlarının oranlamasıyla belirlenen ücretler, haziran enflasyon oranının TÜİK tarafından paylaşılmasıyla belli oldu. Vatandaşlar da bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2022 sorusunu yöneltiyor. Memur katsayısındaki artışın belirlenmesiyle birlikte ücretler yeniden hesaplandı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar!
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 ay boyunca memur ve emekliye verilecek zammın yanında bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Böylece temmuz – aralık arasındaki bedelli askerlik ücreti da belirlendi.
Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.
TAHMİNİ OLARAK, Bedeli askerlik 2022 yılı ilk yarısı için 56 bin 500 olarak belirlenmişti. Hesaplamalar ile bedelli ücretinin 80 bin 64 TL civarı bir tutara ulaşması beklenmekte. RESMİ miktarı MSB açıklayacak.
Hesaplama şu şekilde:
240000 x 0,333603= 80.064
TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak belirlendi.
6 aylık enflasyon oranı 42,35
Memur ve memur emeklisi zam oranı 41,85 olarak belirlendi.