Beden eğitimi öğretmeni cinsel istismardan tutuklandı!

İddialara göre, S.T., küçük yaşlardan itibaren devam ettiği tekvando kursunda eğitmeni E.Y. tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine anlattı. Genç kız, bu süreçte telefonunun da kırıldığını belirtti. Ailesinin desteğiyle Eylül 2023'te Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruyla şikayet süreci başladı. S.T.'nin ifadesi, Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde alındı. Evli ve iki çocuk babası olan E.Y., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. E.Y., ifadesinde S.T.'nin kendisine karşı platonik bir ilgi duyduğunu fark ettiğini, ancak kendisinin bu ilgiye karşılık vermediğini ileri sürdü. İlk sorgulama sonrası mahkeme, E.Y.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLAMA

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.Y. için "Reşit olmayanla cinsel ilişki" ve "Mala zarar verme" suçlarından hapis cezası talep edildi. Davanın ilerleyen aşamalarında savcı, suçun "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bu gelişmeler doğrultusunda dosya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık E.Y. tutuksuz olarak hazır bulundu. Mahkeme, deliller, adli raporlar ve sosyal medya yazışmalarını inceleyerek, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle E.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.