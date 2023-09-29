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Giriş Tarihi: 29.9.2023 13:39 Son Güncelleme: 29.9.2023 13:42

Bedensel engelli Levent’in hayali gerçekleşti

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, 40’ıncı yaş gününü kutlayan bedensel engelli Levent Çakır’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Koyu Galatasaray taraftarı Çakır’ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve Galatasaray temalı bir doğum günü partisi hayali olduğunu belediye ekiplerinden öğrenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çakır’a sürpriz doğum günü partisi gerçekleştirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bedensel engelli Levent’in hayali gerçekleşti

Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray temalı sürpriz doğum günü partisi ile büyük bir mutluluk yaşayan Çakır, sevincini arkadaşları ve ailesi ile paylaştı. Çakır, kendisi için hazırlanan pastayı, Başkan Kocaispir, kursiyer arkadaşları ve yakınları ile birlikte üfledi. Başkan Kocaispir, Çakır'a tuttuğu takımın formasını hediye etti.

Bedensel engelli Levent Çakır'ın doğum gününü kutlayarak, mutlu ve huzurlu yeni bir yaş dileyen Başkan Kocaispir, "Levent kardeşimizin hayalini gerçekleştirerek doğum günü sevincine ortak olmak istedik. Kendisine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Engellisine sahip çıkan toplum, gelişmiş toplumdur. Nice seneleri ailesi ve bizlerle geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

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Bedensel engelli Levent’in hayali gerçekleşti
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