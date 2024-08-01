Bedirhan Şener cinayetiyle ilgili Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık açıklamasında, Leyla Çetiner'in hastanede hayatını kaybettiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında Çetiner'in kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morguna sevk edildiğini bildirdi.Leyla Çetiner'in öldürülmesi olayına ilişkin olarak "Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatına istinaden şüpheli Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usülüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı belirtildi.Şüpheli Bedirhan Şener hakkında Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün 1 Ağustos tarihli ön raporuna göre; şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda; mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde Şener'in ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirildi. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verildiği ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın, titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğü öğrenildi.