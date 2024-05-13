Beğeni için yayaların üzerine motor süren sürücü yakalandı

İstanbul'da binlerce sosyal medya fenomeni etkileşim alabilmek için akla hayala gelmeyecek şeyler yapıyor. Bunlardan bir tanesi de kuryelik yaparken çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşarak beğeni toplamaya çalışan C.S. isimli sosyal medya kullanıcısı. C.S. motorunu yayaların üzerine sürüp onlara bağırıyor ve onları korkutuyor. Bu görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlayarak beğeni almaya çalışıyor.

SİVİL TRAFİĞİN SANAL DEVRİYESİNDEN KAÇAMADI

Ancak sosyal medyada sürekli bir sanal devriye atan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri o kullanıcıyı takibe aldı. Kısa süre sonra da yakaladı. Sivil Trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda Kadıköy İlçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde gerçekleşen sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aracını yayaların üzerine sürerek korkutan ve onlara bağırarak sosyal medyada dikkat çekmeye çalışan motor sürücüsü C.S olduğu tespit edildi.

10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüsü C.S'ye 2918 sayılı KTK'nın 47/1B (Kırmızı ışık kuralına uymamak) maddesinden bin 506 lira, 47/1C (Trafik işaret levhalarına uymamak) maddesinden 690 lira, 66 (Motosikleti yaya yolunda kullanmak) maddesinden bin 506 lira, 73/A (Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 690 lira, 74/A (Kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek ) maddesinden 3 bin 135 lira, 74/B (Yaya geçitlerinde yayaya yol vermemek) maddesinden 3 bin 135 lira olmak üzere; toplamda 10 bin 662 lira trafik idarî para cezası uyguladı.

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca şahsın sürücü belgesi 100 ceza puanı aşımından dolayı 2 ay süreyle geçici olarak iptal edildi. Sürücü C.S T.C.K 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.