Begüm hemşirenin şüpheli ölümü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hemşire Begüm Tonguz (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy'deki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi hareketsiz halde buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tonguz'un, bugün memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.