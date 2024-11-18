Begüm hemşireye son veda

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı. Tonguz'un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktı. Ancak adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde genç hemşirenin yaşamını yitirdiğinin tespit edildi.Begüm hemşirenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün yakınları tarafından alınarak, Edirne Keşan'a getirildi. Yörüker Camisi'ndeki cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Begüm Tonguz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tonguz'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.