Bekar evindeki kavga cinayetle son buldu

Merkez Melikgazi İlçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak üzerinde bulunan bir bekar evinde Mustafa B. (37) ve S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, Mustafa B'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Mustafa B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis saldırgan S.E ile birlikte olay anında evde bulunan Ö.B'yi gözaltına alırken, Mustafa B'nin ceedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.,