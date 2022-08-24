Bekçi Oltan Koca’nın şehit olduğu kavganın nedeni ortaya çıktı!

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüphelileri tek tek tespit etti. İlk olarak ihbara giden bekçilere küfür edip saldıran Ali K., Okan K. Özkan K., Gürkan K. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ise Polat B, Onur B., Can B. ve Sezer B. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Polat B. Ali K, Okan K., Gürkan K. ve Özkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde taşlı sopalı saldırıyı kendileri yapmamış gibi savunmaları dikkat çekerken bir birleri ile çelişen ifadelerde verdikleri öne sürüldü.

"KİM BİZİ ŞİKAYET ETTİ LAN"

Öte yandan düğüne uyarı için giden bekçilere ilk saldırının fitilini ateşleyen cümlenin kalabalığın içerisinden gelen 'Kim bizi şikayet etti lan' cümlesi olduğu öne sürüldü. Tutuklanan şüphelilerden Polat B.'nin gözaltına alınmadan önce 'burası benim mahallem gücü yeten gelir beni buradan alır diye bağırdığı iddia edilirken ifadesinde de; "Ben polisleri uyardım kimseyi vurmayın dedim" dediği ileri sürüldü.