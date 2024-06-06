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Giriş Tarihi: 6.6.2024 13:23

Bekçi ve köpeğine taşla saldıranlar yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bir işyerinin önünde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K. gece saatlerinde bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda görevlinin parasını almaya çalışan grup orada bulunan bekçi köpeğine de tekme ve taşlarla saldırdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Yağma suçundan adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bekçi ve köpeğine taşla saldıranlar yakalandı

Bağcılar Güneşli Bağlar mahallesinde bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinin bekçi köpeği, hiçbir agresif davranışta bulunmamasına rağmen kişilik grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Köpeğe yönelik saldırının ardından şirketin bekçisi S.K. tarafından uyarılan grup, bekçiye bağırarak olay yerini terk etti. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra bu kez daha kalabalık olarak geri dönen saldırganlar, S.K. ve bekçi köpeğine kaldırım taşları ve sopalarla saldırdı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

5 Haziran gece 02.00 sularında meydana gelen saldırının ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bekçi S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince yapılan incelemelerde elde edilen kamera görüntülerinde şüpheliler tek tek tespit edildi. Çalışmalar neticesinde, hırsızlığa teşebbüs eden ve mağdur şahıs ile köpeğe saldıran şahısların E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. isimli şahıslar kısa sürede gözaltına alındı. 4 Şüpheli yağma suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bekçi ve köpeğine taşla saldıranlar yakalandı
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