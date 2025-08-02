Bekçilere ateş etti, belediye personeli kör oldu

Konya'da yaşayan Berat Poçan ve eşi H.S.P. arasında anlaşmazlık çıkınca aralarını düzeltmek için kadının babası eve geldi. Poçan ile kayınpederi iddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerine kadar balkonda alkol alınca önce bina sakinleri tarafından uyarıldı. İddiaya göre Berat Poçan, bina sakinlerine bağırıp hakaret etti. Bu esnada sokak üzerinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri A.Ç. ile A.K., saatin geç olduğunu ve bu saatte rahatsızlık vermemeleri konusunda Poçan'a uyarılarda bulundu. Ancak Berat Poçan, bekçilere de küfür ve hakaret etmeyi sürdürdü.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Bu esnada bekçilerin yanına yakındaki parkta görev yapan Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan işçiler geldi. İşçiler bekçilere durumu sorarken Berat Poçan, balkondan bekçilerin üzerine doğru tüfekle ateş etti. Saçmalar belediye işçisi Hidayet Zıpır'ın gözüne, göğsüne ve bacağına isabet etti. Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hidayet Zıpır'ın sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi. Poçan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEK İSTEĞİM GÖRMEK

Hastanede tedavisi süren Hidayet Zıpır SABAH'a konuştu. Zıpır, "17 gün önce işe başlamıştım. Ameliyat oldum ve şu an görme yetimi kaybetmiş durumdayım. Hiç suçum günahım yokken beni bu hale getirdi. Evliyim ve 1 çocuğum var. Bundan sonra nasıl çalışacağım, nasıl aileme bakacağım? Doktorlar ilerisi için kesin bir şey söyleyemiyor. Tek isteğim yeniden gözümün görmesi. Bunun için her saniye dua ediyorum" dedi.