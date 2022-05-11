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Giriş Tarihi: 11.5.2022 15:10 Son Güncelleme: 11.5.2022 15:52

Bekçilere kumpas ifadeden çıktı! “İftira atacağım” demiş...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Bekçilere kumpas ifadeden çıktı! “İftira atacağım” demiş...

İstanbul Kadıköy'de sokak ortasında uygunsuz hareket yaptıkları görülen 1'i 18 yaşından küçük çocuk iki kişiye kimlik soran Çarşı ve Mahalle Bekçileri iddiaya göre iftiraya uğradı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki Z.B.'nin karakola giderken arkadaşına "Ben bekçilere iftira atacağım" dediği ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün incelemesi; Kadıköy'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı ve sözlü taciz ettiği iddiaları üzerine başladı. İstanbul Emniyeti konuyla ilgili incelemeler sonrası bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kadıköy İlçesi Cafer Ağa Mahallesi'nde 9 Mayıs Pazartesi gecesi saat 22.00 sıralarında "Devriye" görevi yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından, umuma açık alanda uygunsuz davranışta bulunan F.Ç. ve Z.B. isimli şüphelilerin kimlik kontrolleri yapılmıştır. Şahıslar işlem yapılmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilecekleri sırada, yaşı 18'den küçük olduğu tespit edilen Z.B. isimli şahsın görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkardığı ve görevlilerin kendisine sözlü tacizde bulundukları yönünde asılsız iddialarda bulunulduğu alınan ifadelerden anlaşılmıştır. Haberlerde yer alan güvenlik güçlerinin taciz ve gözaltı iddiaları asılsızdır" denildi. F.Ç. hakkında "Reşit Olmayanla Cinsel İlişki" suçundan, 18 yaşından küçük olan Z.B. hakkında ise "Görevli Memura İftira" suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.


(İfade veren F.Ç.)

"KARAKOLDA BEKÇİLERE İFTİRA ATACAĞIM"

Konuyla ilgili ortaya çıkan F.Ç.'nin ifadesi; 16 yaşındaki Z.B. isimli kızın Çarşı ve Mahalle Bekçileri'ne iftira attığı iddialarını gündeme getirdi. Emniyette ifadesi alınan F.Ç.'nin ifadesinde olayı "Ben kız ile sosyal medya üzerinden tanıştım. Sokak üzerinde Z.B. benim kucağımda oturuyorduk. Z.B. pantolonu açtı. Ben kapatmaya çalıştım, kapatmadı. Daha sonra bekçiler geldi. Kimlik istediler, ben verdim. Z.B. vermedi. Ben onun 16 yaşında olduğunu bekçilerden öğrendim. 18 yaşını doldurduğunu biliyordum. Bizi yürüyerek karakola getirdiler. Bekçilerin Z.B.'ye karşı bir taciz kelimesi kullandıklarını kesinlikle duymadım öyle bir şey demediler. İftira attığını bana bekçi arkadaşlar söyledi. Z.B. karakola giderken yolda kendisi bana "Ben bekçilere iftira atacağım" dedi" cümleleriyle anlattığı ortaya çıktı.

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Bekçilere kumpas ifadeden çıktı! “İftira atacağım” demiş...
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