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Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:17 Son Güncelleme: 19.2.2022 11:29

Bekçileri şaşırtan görüntü: Kemerin içinden kılıç çıktı

DHA
Bekçileri şaşırtan görüntü: Kemerin içinden kılıç çıktı

Başakşehir'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı. Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti. Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Bekçileri şaşırtan görüntü: Kemerin içinden kılıç çıktı
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