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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Bekçileri yaralayan saldırgan öldürüldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bekçileri yaralayan saldırgan öldürüldü
Gazıantep'te parkta kendisine kimlik soran bekçilerin ardından giderek bıçakla 2 bekçiyi yaralayan saldırgan, bekçiler tarafından vurularak öldürüldü. Şehitkamil ilçesinde bulunan 100. Yıl Parkı'nda meydana gelen olayda gece devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, A.S.'den kimlik sordu. Bekçiler, A.S.'nin kimlik sorgusunu yaptıktan sonra devriye görevine devam ettiler. A.S. bir süre sonra arkadan bekçilere yanaşıp, bıçakla 2 bekçiyi de yaraladı. Yaralı bekçilerden biri de silahıyla A.S.'yi vurarak etkisiz hale getirdi. Olay gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde saldırganın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı bekçiler ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkisiz hale getirilen saldırganın kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, görevi yaptırmamak için direnme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve hakaret suçlarından 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

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Bekçileri yaralayan saldırgan öldürüldü
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