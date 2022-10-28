Haberler Yaşam Haberleri Bekçilerin yakaladığı 14 yaşındaki çocuğun suç dosyası şoke etti
Giriş Tarihi: 28.10.2022 17:20 Son Güncelleme: 28.10.2022 17:25

Bekçilerin yakaladığı 14 yaşındaki çocuğun suç dosyası şoke etti

14 ve 15 yaşındaki iki arkadaş, hırsızlık yaptıkları gece bekçiler tarafından yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun, hırsızlık, yaralama ve gasp gibi suçlardan 500’e yakın suç kaydı olduğu tespit edilirken arkadaşının 100’e yakın suç kaydı olduğu belirlendi. Suç işlemeye doymayan iki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bekçilerin yakaladığı 14 yaşındaki çocuğun suç dosyası şoke etti

14 yaşındaki Onur S. ve 15 yaşındaki Cuma A. isimli iki arkadaş, 30 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu'ndan bir taksiye bindi. Takside iki arkadaş şoförle birlikte konuşmaya başladı. Muhabbeti ilerleten gençlerden Onur, taksi şoförünün cüzdanını koltukta gördü. Trafik ışıklarının yandığı bir anda taksi şoförünün cüzdanını alarak taksiden inen iki arkadaş, gözden kayboldu. Aynı günün akşam saatlerinde Cuma A., Beyoğlu'nun ara sokaklarında arkadaşıyla ilerlerken lüks marka bir aracın camının açık olduğunu gördü. Camdan aniden kolu uzatan Cuma, araç içindeki telefonu alarak olay yerinden uzaklaştılar.

SUÇA DOYMUYORLAR

Araç sahibi ve taksi şoförü yaşanan olay nedeniyle yaşı küçük çocuklardan şikayeti oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bekçiler tarafından yakalanan iki arkadaş, gözaltına alındı. Yapılan incelemede 14 yaşındaki Onur'un İstanbul'da Hırsızlık, yaralama ve gasp gibi suçlardan 500'e yakın suç kaydı olduğu tespit edildi. Cuma'nın ise 100'e yakın suç kaydı tespit edildi. İki arkadaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
Anayasa değişiklik teklifinde çerçeve belirlendi! Evliliğin tanımı yeniden yapıldı
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Son dakika: "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıklıyor: Yeni anayasa ilk hedefimiz...
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilerin yakaladığı 14 yaşındaki çocuğun suç dosyası şoke etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA