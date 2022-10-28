Bekçilerin yakaladığı 14 yaşındaki çocuğun suç dosyası şoke etti

14 yaşındaki Onur S. ve 15 yaşındaki Cuma A. isimli iki arkadaş, 30 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu'ndan bir taksiye bindi. Takside iki arkadaş şoförle birlikte konuşmaya başladı. Muhabbeti ilerleten gençlerden Onur, taksi şoförünün cüzdanını koltukta gördü. Trafik ışıklarının yandığı bir anda taksi şoförünün cüzdanını alarak taksiden inen iki arkadaş, gözden kayboldu. Aynı günün akşam saatlerinde Cuma A., Beyoğlu'nun ara sokaklarında arkadaşıyla ilerlerken lüks marka bir aracın camının açık olduğunu gördü. Camdan aniden kolu uzatan Cuma, araç içindeki telefonu alarak olay yerinden uzaklaştılar.

SUÇA DOYMUYORLAR

Araç sahibi ve taksi şoförü yaşanan olay nedeniyle yaşı küçük çocuklardan şikayeti oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bekçiler tarafından yakalanan iki arkadaş, gözaltına alındı. Yapılan incelemede 14 yaşındaki Onur'un İstanbul'da Hırsızlık, yaralama ve gasp gibi suçlardan 500'e yakın suç kaydı olduğu tespit edildi. Cuma'nın ise 100'e yakın suç kaydı tespit edildi. İki arkadaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.