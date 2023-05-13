Bekçilerini etkisiz hale getirip çiftliği soydular

Adana'da 7 kişi aynı gün içinde girdiği iki çiftlik evindeki bekçiyi önce darp etti sonra da bağlayarak etkisiz hala getirdi. Zanlılar, çiftlikteki 5 ton zirai ilaç, iki traktör, ilaçlama aleti, mazot tankı ve bekçilerin telefonlarını gasp ederek kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kameralarından önce gasp edilen malzemeleri buldu daha sonra soyguncuların kimlikleri tek tek tespit etti. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 'adam öldürmeye teşebbüs', 'ev kurşunlama', 'iş yerine bomba atma', 'adam yaralama' ve 'gasp' gibi suçlardan 120 kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 gaspçıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAĞLAYIP GÖZLERİNİ KAPADILAR

Olay 8 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Şıhmurat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Fehmi Ş.'nin (52) bekçiliğini yaptığı çiftliğe gelen 7 zanlı çiftliğe kapının altından sürünerek girdi. Daha sonra ellerindeki silahlarla bekçiyi etkisiz hale getirip darp eden zanlılar çiftlikten, traktör ve mazot tankını gasp etti. Bekçinin de elini bağlayıp gözünü kapatarak ayni kişiye ait diğer çiftliğe götürdüler. Burada zanlılar çiftliğin bekçisi Hamza Y.'nin (41) da silahla etkisiz hale getirip darp etti. Zanlılar daha sonra bu çiftlikten de 5 ton zirai ilaç, traktör ve ilaçlama aleti ile bekçilerin cep telefonunu alıp kayıplara karıştılar.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde çiftlik sahibi geldiğinde bekçilerin bağlı olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis güvenlik kamerasını incelediğinde olay yerlerine iki pikap ve bir hafif ticari araçla gelindiğini belirledi. Polis bir süre sonra gasp edilen traktörleri portakal bahçesi içinde buldu. Polis güvenlik kamerasından takip yaptığında ise çalınan zirai ilaçları Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde buldu. Polis bu arada olaya karışan zanlıların ise M.A. (30), M.E. (28), Ö.Ç.(23) A.K. (21), M.A. (24), S.K. (25) ve G.Ç.(20) olduğunu tespit etti.

İŞ YERİNE BOMBA ATMA

Yapılan tespitin ardından polis Doğankent Mahallesine yaptığı baskınla zanlıları yakaladı. Emniyete getirilen zanlılardan bir çoğu suç kabul ederken bazıları kabul etmedi. Zanlıların 'adam öldürmeye teşebbüs', 'ev kurşunlama', 'iş yerine bomba atma', 'adam yaralama' ve 'gasp' gibi suçlardan 120 kayıtları olduğu öğrenildi. Bu arada zanlıların çiftliğe ellerinde silahlarla sürünerek girmeleri anbean görüntülendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.K., Ö.Ç. ve M.A. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.