Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi ve yerleri PA duyuru ile belli oldu! Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede yapılacak? Sınav yerleri sorgula!

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi ve yerleri belli oldu. Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar fiziki yeterlilik sınav yerlerini e devlet üzerinden öğrenebiliyor. PA son dakika duyuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçi adaylarının yüzü güldü. 2022 bekçi alımı için sonlara böylece gelinmiş oldu. Peki, bekçilik fiziki yeterlilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nerede yapılıyor? İşte detaylar
FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TARİHİ VE YERLERİ BELLİ OLDU
PA duyuru ile Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Duyuru şu şekilde:
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
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BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK TALİMATLARI
Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı hakkında talimatlar verildi.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
BEKÇİLİK SPOR PARKURU DEĞERLENDİRME
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan alacak.