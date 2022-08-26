Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi ve yerleri PA duyuru ile belli oldu! Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede yapılacak? Sınav yerleri sorgula!

FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TARİHİ VE YERLERİ BELLİ OLDU

PA duyuru ile Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Duyuru şu şekilde:

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK TALİMATLARI

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı hakkında talimatlar verildi.

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