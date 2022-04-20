Bekçiyi şehit eden sanığa mahkeme takdiri indirim uyguladı!

Mayıs ayında koronavürüs tedbirleri kapsamında gece saat 02.00 sıralarında yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ (32) ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan şehit olmuş, Aykutluğ ise yaralanmıştı. Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Önder Çınar'ın 1,55 promil alkollü iken yapılan ikazlara rağmen uygulama noktasında görevli bir bekçinin ölümüne bir bekçinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. İddianamede Önder Çınar'ın "Olası kastla kasten Öldürme" ve "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 23 yıldan 43 yıl 9 ay'a kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Sanık hakkında karar açıklandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmaya tutuklu sanık Önder Çınar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada kazada yaralanan Kadir Aykutluğ, şehit Kansu Turan'ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"YOL KARANLIKTI KİMSEYİ GÖRMEDİM, ÜZGÜNÜM"

Duruşmada savunmasına yapan Çınar " Ben yıllardan beri esnaflık yapıyorum böyle bir kazadan dolayı karşınızda olmak bana büyük bir acı veriyor. Bu yaşadıklarım bana ağır geliyor 11 aydır cezaevinde vicdan azabı çekiyorum. Vefat eden kişi için her şeyi yapmaya hazırım evlilik aşamasında olan biriydim bu kaza başıma geldi. Bu cinayet olarak değerlendiriyor böyle bir şey söz konusu değildir. Kazanın oluşundan itibaren devamı kasıttan bahsediliyor. Vatanını ülkesini seven biri olarak emniyet güçlerine ne kastım olabilir. Yol çok karanlıktı kimseyi görmedim. Sonuçların böyle olacağını bilseydim o yoldan geçmezdim. Böyle bir kaza olduğu için çok pişmanım. Kazadan sonrada gördüğüm muamele bellidir. Temiz bir insanım. Benim bakmakla yükümlü olduğum yaşlı bir annem ve babam var. Üzgünüm. Yerim yurdum bellidir. Benim kaçmak gibi bir niyetim olmamıştır. Tahliyemi talep ediyorum. Ben böyle bir kaza sonucunda yasaların vereceği cezaya razıyım. Türk adaletine inanıyorum. Hala üzüntüyü üzerimden atmış değilim" dedi.

Şehit Bekçi'nin annesi Hatice Turan ve kardeşi Emre Turan'ın avukatı ise sanığın sokağa çıkma kısıtlamaları da alkol alarak sokağa çıktığını ve polis ihtarına durmayarak bir bekçinin şehit olmasına diğerinin de yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

"ARACI KASTEN ÜZERİMİZE SÜRDÜ"

Kazada yaralanan diğer bekçi Kadir Aykutlu ise "Biz görevimiz için oradaydım. Kasten aracı üstümüze sürmüştür. Yalanlara başvurmaktadır. Olay yerinde durmadı virajı alamadı kaza yaptı. Bizim için durmadı kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU YAZ EVLENECEKTİ, EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Şehit Bekçi'nin annesi Hatice Turan, "Benim oğlum toprak da yatıyor. Benim çocuğumda bu yaz evlenecekti. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

MAHKEME SANIĞA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Önder Çınar'ın şehit bekçi Kansu Turan'a yönelik eylemi için "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandırılmasına sonra sanığın suçu "Olası kast" altında işlediğine karar vererek cezayı 22 yıla düşürmeye karar verdi. Ardından mahkeme cezada takdiri indirim uygulayarak sanık Çınar'ı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Önder Çınar'ın bekçi Kadir Aykutluğ'a yönelik eylemi için ise "Olası kasıtla yaralama" suçundan takdiri indirim uygulanarak 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.