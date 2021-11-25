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Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:09

Beklenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Beklenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı

Muğla Menteşe’de, 7 Temmuz’da alkollü sürücü Mestan Göksal’ın çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin’in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Raporuna göre Kemçin’nin, travmaya bağlı kafa kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin sapı hasarı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muğla Menteşe'de, 7 Temmuz'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın (28) çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in (17) yaşamını yitirmesi olayında yeni gelişme yaşandı. Davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme, sistematik Adli Tıp Raporunun suç vasfını değiştirebileceği ihtimaliyle sanık Göksal'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmiş. Bir sonraki duruşma 15 Aralık saat 10.00'a ertelemişti. Oğuzhan Kemçin'in Adli Tıp Raporu hazırlandı. Buna göre Kemçin'nin, travmaya bağlı kafa kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin sapı hasarı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Kemçin'in net ölüm saati ise İstanbul'dan gelecek raporla öğrenileceği kaydedildi.


NE OLMUŞTU

Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Muhtarı Bayram Güner Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı.

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Beklenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı
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