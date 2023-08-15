Bekleyiş acı sonuçlandı: Serinlemek için suya giren Çağrı’nın cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale'de, Çağrı Başat (21) ve 2 arkadaşı Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan Demirköprü altında serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra Çağrı Başat akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gencin düştüğü yer olan köprü ayağından yaklaşık 25 metre uzaklıkta iki buçuk metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.