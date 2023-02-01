Bektaş Erdugan: Konvansiyonel yıkama yöntemleri değişmeli

Tekstil ürünlerine ilişkin yıkama faaliyetlerinde bulunan Soft Yıkama'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş Erdugan'dan sektöre çağrı. Sıfır atık ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde tekstil ürünlerinde "strike yıkama" ve "hybrid yıkama" yöntemlerini hayata geçiren başarılı girişimci, "Kaynaklarımızı korumak ortak sorumluluk" deyip sektöre konvansiyonel yıkama yöntemlerini değiştirme çağrısı yaptı. İş insanı, bu konuda atılacak adımlarda ise üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini açıkladı.

TÜKETİM ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR

Strike yıkama yönteminin çevresel, maliyet ve ürün kalitesi açısından avantajlarına dikkat çeken Bektaş Erdugan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yöntemde organik, ekolojik, çevre ve insan sağlığına zararsız ürün kullanılıyor. Proses sonrası atık su deşarjının olmaması, kaynakta atık oluşumunun engellenmesiyle sıfır atık ilkesine tam uyum sağlanıyor. Yıkama proseslerinin çevresel risklerinin azaltılması da sağlanıyor. Su tüketiminin diğer yöntemlere göre yüzde 98'5'e varan oranda azalması, buna bağlı olarak doğalgaz ve elektrik tüketiminin düşmesi de bir başka artı."

ÇALIŞMALARA KOŞULSUZ TAM DESTEK

Strike ve hybrid yıkama yöntemlerinin kolay uygulanabilirliği sayesinde personel giderlerini azalttığına da dikkat çeken başarılı iş insanı Bektaş Erdugan, sektörel düzenlemelerle bu yöntemlerin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti: "Günümüzde enerji ve su başta olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızın ne denli önemli olduğunu yaşayarak tecrübe ediyoruz. Bu kaynakları korumak için en verimli yöntemleri kullanmak bir zorunluluk olmalı. Konvansiyonel yöntemler hem insan sağlığına hem de çevreye zarar veriyor. Bu konuda yasal düzenlemelerle teşvik edici adımların ivedilikle atılması gerektiğini düşünüyor. Bu yönde tüm çalışmalara koşulsuz destek veriyorum."