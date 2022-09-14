Haberler Yaşam Haberleri Belalı Karakol oyuncuları kim, konusu ne? STAR TV Belalı Karakol ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 16:20

Belalı Karakol oyuncuları kim, konusu ne? STAR TV Belalı Karakol ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Aksiyon gerilim türü yapımların son dönemde öne çıkan filmlerinden Belalı Karakol, 14 Eylül 2022 Star TV ekranlarında yerini alacak. Star TV yayın akışı üzerinden filmi gören vatandaşlar, Belalı Karakol oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalara girdi. Peki, TV Belalı Karakol ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Belalı Karakol oyuncuları kim, konusu ne? STAR TV Belalı Karakol ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Belalı Karakol Star TV ekranlarında yerini alacak. Yalı Çapkını ve Gecenin Ucunda dizileri ekranlara gelmeden önce Star TV, yabancı sinema şölenini izleyicilere sunacak. Peki, Belalı Karakol oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar...

BELALI KARAKOL KONUSU

"Belalı Karakol" filmi , küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL OYUNCULARI

Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Louder

BELALI KARAKOL VİZYON TARİHİ NE?

Aksiyon – gerilim türündeki ABD yapımı filmin vizyon tarihi 2021'dir.

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Belalı Karakol oyuncuları kim, konusu ne? STAR TV Belalı Karakol ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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