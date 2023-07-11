Belalı kız

Bursan'nınInegöl ilçesinde düzenlenen bir sokak dügünü sırasında 10 yasındaki A.H. ile tartısan 16 yasındaki kız çocugu M.I, küçük çocugu döverek darp etti. Çocugun durumu babasına söylemesi üzerine dügün yerine gelen baba Levent H. (40), M.I. ile tartıstı. Öfkeli kız, Levent H.'yi gögüs kısmından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vatandasların ihbarı üzerine gelen saglık ekipleri Levent H.'yi hastaneye kaldırdı. Kaçan kızın 3 ay önce de bir parkta kendi yaslarında bir erkek çocugunu bıçakladıgı ve olayın ardından yakalanarak mahkemeye çıkarıldıgı ögrenildi. Mahkemece serbest bırakılan ve sadece 3 ay sona yeniden adam yaralayan M.I., polis tarafından her yerde aranıyor.