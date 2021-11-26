Belçika’da ırkçı saldırı dehşeti: 1 ölü

Aslen Afyonkarahisarlı olan 36 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Çalık, geçtiğimiz cuma akşamı iş yerinden ayrılarak evine gittiği sırada, sokakta karşılaştığı yabancı uyruklu kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kafede bulunan diğer arkadaşlarını da olay yerine çağıran zanlılar, Çalık'ı feci şekilde dövdü. Başına aldığı tekme darbeleriyle ağır yaralanan Çalık, ambulansla Aalst şehrinde bir hastaneye kaldırıldı. Buradan da Brüksel'deki başka bir hastaneye nakledilen Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Belçika makamları, cinayetle sonuçlanan olay için soruşturma başlattı.

Yunus Çalık'ın cenazesi, Belçika'da yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan köyüne gönderilecek.