Belçikalı anne ve oğlu Alanya’da Müslüman oldular

Daha önce de Türkiye'ye geldiğini, Müslümanların yaşayışından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini ifade ederek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran Belçika vatandaşı Peeters Leslie Anniel ve oğlu için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Peeters Leslie Anniel ve oğlu İlhan'a özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitap. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm'a girmek Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz."

MERYEM ADINI ALDI

Müftü İlhan'ın konuşmasının ardından Peeters Leslie Anniel ve oğlu İlhan tek tek kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. İsmini de Müslüman bir isimle değiştirmek isteyen Peeters Leslie Anniel 'Meryem' ismini aldı. İhtida merasimi Müftü İlhan'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı.

Müftü İlhan, İslamiyet'i seçen ve 'Meryem' adını alan Belçika vatandaşı Peeters Leslie Anniel'i ve oğlu İlhan'ı tebrik ederek ihtida belgesi ile birlikte Flemenkçe mealli Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler Kitabı ve İslam İlmihali hediye etti.